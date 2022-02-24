Модель Алена Кравец предложила разместить беженцев из Донбасса в своем особняке

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24 февраля 2022, 16:48 Источник: teleprogramma.pro

Алена Кравец, фото: Instagram

Российская певица Алена Кравец заявила, что готова принять в своем загородном особняке беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. У светской львицы «обливается сердце кровью» от новостей о ситуации на Востоке Украины.

Кравец отметила, что раньше Донбасс воспевали в песнях, а сейчас регион превратился в «выжженное поле». Модель выразила сожаление в связи с происходящим на Востоке Украины. Исполнительница уже разметила в московской квартире семью из Луганской области.

«Считаю своим моральным долгом. Вдаваться в политические вопросы не хочу. Не знаю, кто в такой ситуации прав, кто виноват»,- цитирует слова знаменитости портал teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что RT запустил «Карту помощи» беженцам из Донецкой и Луганской областей. Для участия в проекте необходимо авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи.