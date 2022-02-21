RT запустил проект «Карта помощи» для поддержки беженцев из ДНР и ЛНР

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21 февраля 2022, 14:04

Беженцы,фото:Svetlana Lomakina, globallookpress.com

RT запустил «Карту помощи» беженцам из Донецкой и Луганской областей. Люди из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированные в Россию, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

Для участия в проекте «Карты помощи» необходимо авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи.

По всем вопросам можно написать по адресу dom@rttv.ru. Подробная информация — на сайте dom.rt.com.

Тысячи людей уже приехали в Россию, в Ростовскую и другие области. 26 регионов примут беженцев. В пунктах временного размещения Ростовской области за сутки разместили ещё 2,3 тыс. беженцев из народных республик.