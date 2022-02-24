Пушилин приостановил эвакуацию граждан ДНР

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24 февраля 2022, 14:27

Беженцы из Донбасса, Mikhail Frolov/ Komsomolskaya Pravda

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 1» сделал заявление о приостановке эвакуации жителей республики.

«Что касается эвакуации населения, она приостанавливается», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, власти обеих республик Донбасса объявили массовую эвакуацию мирного населения с территории ЛДНР 18 февраля в связи с резким обострением ситуации на фронтах. Женщины, дети и старики выезжали в Россию.

МЧС РФ заявила о готовности принимать беженцев из Донбасса круглосуточно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что после стабилизации обстановки в Донбассе всех эвакуированных «системно» вернут домой.