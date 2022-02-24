Пушилин приостановил эвакуацию граждан ДНР

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 1» сделал заявление о приостановке эвакуации жителей республики.
«Что касается эвакуации населения, она приостанавливается», — приводит его слова РИА Новости.
Напомним, власти обеих республик Донбасса объявили массовую эвакуацию мирного населения с территории ЛДНР 18 февраля в связи с резким обострением ситуации на фронтах. Женщины, дети и старики выезжали в Россию.
МЧС РФ заявила о готовности принимать беженцев из Донбасса круглосуточно.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что после стабилизации обстановки в Донбассе всех эвакуированных «системно» вернут домой.