Аргументы Недели Общество 13+

Пушилин приостановил эвакуацию граждан ДНР

, 14:27

Пушилин приостановил эвакуацию граждан ДНР
Беженцы из Донбасса, Mikhail Frolov/ Komsomolskaya Pravda

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 1» сделал заявление о приостановке эвакуации жителей республики.

«Что касается эвакуации населения, она приостанавливается», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, власти обеих республик Донбасса объявили массовую эвакуацию мирного населения с территории ЛДНР 18 февраля в связи с резким обострением ситуации на фронтах. Женщины, дети и старики выезжали в Россию.

МЧС РФ заявила о готовности принимать беженцев из Донбасса круглосуточно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что после стабилизации обстановки в Донбассе всех эвакуированных «системно» вернут домой.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.