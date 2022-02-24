Герой СССР, защитник Украины сожалеет о том, что сейчас происходит между нашими народами

Аргументы Недели → Общество 13+

24 февраля 2022, 14:00

Борису Васильевичу Кравцову в конце прошлого года исполнилось 99 лет. прямо со школьной скамьи, после выпускного вечера он отправился учиться навыкам артиллериста. Не думал о наградах, но стал Героем Советского Союза. А после войны ещё долго служил родному Отечеству, но уже в качестве министра юстиции и впоследствии главного прокурора РСФСР.



Звание Героя Советского Союза Борису Васильевичу присвоили за форсирование Денпра. Город Запорожье расположен и на правом, и на левом берегах реки. А посередине огромный остров Хортица, длиной около десяти километров. Его занимали немцы – там было сосредоточено большое количество техники, две или три дивизии. «В течение дня мы наблюдали за позициями немецкой армии. Потом поступил приказ – мы должны были переправиться на остров и не только высадиться там, но и занять плацдарм. Ну а поскольку я был командиром разведки, мне это задание и поручили. Со мной было пять человек, включая радиста. Удачно переправились. Но всё равно, как говорят, нас разоблачили – увидели с помощью осветительной ракеты – что-то движется по реке. Нас спасло то, что мы были буквально в нескольких метрах от берега и быстро добежали до суши. Залегли. Я послал разведчиков – одного направо, другого налево – узнать, где наши высаживаются. Немцы поначалу оставили свои окопы, отбежали.



Но вскоре враги очухались и начали возвращаться. Их-то там две или три дивизии было, а нас всего лишь горстка высадилась. Начался бой. Через некоторое время наш наблюдательный пункт окружили, и я дал команду открыть огонь, сообщив координаты нашего блиндажа», - рассказывает герой.



«На фронте никакого разобщения не было. Вот у меня разведчики в основном украинцы были, татары… Мы даже не думали о том, кто какой национальности. Воевали все вместе. А насчёт того, чья вина в том, что сегодня мы разобщены… Ну, наверное, кому-то выгодно переписать историю. Очень обидно за то, что сейчас происходит в наших отношениях с Украиной…»



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