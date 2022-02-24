В России разрабатывается крупнейший грузовой беспилотник

Аргументы Недели → Хайтек 13+

24 февраля 2022, 13:35

В конструкторском бюро Сухого приступили к сборке опытного варианта беспилотника. Он сможет подниматься вертикально и садиться на любой ровной площадке. При этом дальность полёта будет значительно отличаться от имеющихся моделей.



Для вертикального движения в дрон встроены электрические моторы. Горизонтальное передвижение обеспечивается работой бензинового мотора. Беспилотник сможет доставлять грузы в отдалённые районы. Машина уже получила своё название «Атлас». Она будет управляться оператором, которому достаточно указать пункт назначения. При возникновении аварийной ситуации беспилотник сможет совершать посадки самостоятельно.



Появление подобных дронов удешевит доставку грузов на 40%. «Атлас» похож на обычный самолёт, сможет разгоняться до 250 километров в час, неся на себе до двухсот килограммов. Масса «лайнера» вместе с грузом составляет полторы тонны. Даже при таком большом весе разработчики гарантируют его устойчивость в полёте.



Опытный образец появится в самое ближайшее время. На нём инженеры отработают взлёт и посадку. Потом начнётся испытание аппарата под нагрузкой и в разных лётных условиях.