Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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23 февраля 2022, 13:01 Источник: Кремль

Могила Неизвестного Солдата, City News Moskva/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду, 23 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Глава государства сегодня почтил память павших российских воинов.

Владимир Путин каждый год в День защитника Отечества приезжает в Александровский сад. Сегодня президент Российской Федерации возложил цветы у мемориала, расправил на венке ленты, а затем почтил минутой молчания память павших воинов.

Впоследствии перед Могилой Неизвестного Солдата торжественным маршем прошли рота почетного караула и оркестр.