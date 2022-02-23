Путин в рамках поздравления с Днем защитника Отечества заявил о новом российском оружии, которому нет равных в мире

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23 февраля 2022, 12:43 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Sergey Guneev/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин во время поздравления с Днем защитника Отечества в среду заявил, что на боевом дежурстве в российских ВС находится оружие, которое не имеет аналогов в мире.

По словам главы государства, за последние годы в РФ было сделано много для качественной модернизации Вооруженных сил, вследствие чего они стали более мобильными и получили новый боевой опыт. Кроме того, серьезно выросла подготовка частей и соединений.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире", – подчеркнул Владимир Путин и добавил, что Россия будет и дальше развивать перспективные системы вооружений, в частности, гиперзвуковые, а также основанные на новых физических принципах. Страна также планирует расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.