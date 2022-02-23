В России за сутки выявили 137 642 новых случая заражения COVID-19

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23 февраля 2022, 12:53

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 137 642 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне в РФ выявили 135 172 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В оперштабе в среду, 23 февраля, сообщили, что за прошедшие 24 часа в стране были госпитализированы 16 349 человек. Данный показатель уменьшился по сравнению с предшествующими сутками на 5,46%, когда в стационары попали 17 294 граждан.