Врач Павлова порекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с зараженным COVID-19

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23 февраля 2022, 10:52 Источник: Радио Sputnik

гантели, pixabay.com

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова в среду, 23 февраля, в рамках беседы с журналистами рассказала о "самом плохом", что можно сделать для организма, после контакта с зараженным COVID-19.

Зухра Павлова отметила, что если у человека, с которым вы недавнего общались, были симптомы ОРВИ, то следует на несколько дней отказаться от занятий спортом, поскольку физические нагрузки способны значительно ослабить организм.

В беседе с Радио Sputnik врач уточнила, что если отказаться от упражнений нельзя, то стоит оставить лишь умеренную нагрузку, например, прогулки на свежем воздухе.