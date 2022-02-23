Эпидемиолог Константинов заявил, что переболевшим COVID-19 не стоит ехать на море в течение месяца после выздоровления

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23 февраля 2022, 09:51

пляж, pixabay.com

Эпидемиолог Дмитрий Константинов в рамках беседы с представителями СМИ в среду, 23 февраля, рассказал, когда можно ехать на море после COVID-19 и кому следует воздержаться от таких поездок.

Дмитрий Константинов отметил, что от поездки на побережье стоит отказаться в первую очередь пациентам, которые перенесли тяжелое и крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Эпидемиолог в разговоре с RT уточнил, что даже переболевшим в легкой форме не рекомендуется ехать отдыхать в течение месяца после выздоровления. Специалист уточнил, что у перенесших болезнь отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В вышеуказанный период организму необходима поддерживающая и укрепляющая терапия, а избыточная инсоляция является вредной.