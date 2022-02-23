Эпидемиолог Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили «дельтакрон»

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23 февраля 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что вариант коронавируса "дельтакрон" на территории России пока не обнаружен.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Великобритании выявили новый гибрид COVID-19, который получился в результате скрещивания вариантов "дельта" и "омикрон".

"Пока в России этот вариант – "дельтакрон" – не обнаружен", – заметила Анна Черкашина. Специалист обратила внимание на то, что данных о вышеуказанном штамме сейчас недостаточно, чтобы однозначно сказать, представляет ли он опасность.