Эпидемиолог Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили «дельтакрон»

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что вариант коронавируса "дельтакрон" на территории России пока не обнаружен.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Великобритании выявили новый гибрид COVID-19, который получился в результате скрещивания вариантов "дельта" и "омикрон".
"Пока в России этот вариант – "дельтакрон" – не обнаружен", – заметила Анна Черкашина. Специалист обратила внимание на то, что данных о вышеуказанном штамме сейчас недостаточно, чтобы однозначно сказать, представляет ли он опасность.