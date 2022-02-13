«Дельтакрон» признали угрозой, но не слишком опасной

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13 февраля 2022, 20:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Фото: pixabay.com

Коронавирусный мутантный штамм, известный под именем «Дельтакрон», всё-таки реален. Именно это заявили эксперты из Великобритании. Данная форма коронавируса была признана угрозой, однако к серьёзным опасностям для человечества она пока не причисляется.

В настоящее время британские учёные тщательно следят за объединённым вариантом «ковида». В Daily Mail упомянули, что этот штамм мог возникнуть у пациента, который заболел одновременно и «дельтой» и африканским «омикроном». Но пока что совсем не ясно, был ли «дельтакрон» занесён извне или же возник уже на территории Англии. Чиновники из здравоохранения королевства пока не могут охарактеризовать опасность нового вида коронавируса.



По мнению инфекциониста профессора Пола Хантера, недавно выявленный «дельтакрон» не должен представлять серьёзную угрозу для людей. Он чётко отметил преимущество коллективного иммунитета всех британцев. Эпидемия «дельты» в королевстве уже пришла, а совсем скоро и «омикрон» канет в лету. Африканский вариант так и не привёл к увеличению числа смертей по стране. В этом как раз преуспела «дельта». Между тем, правительственные источники сообщают, что за последние сутки в Британии было зафиксировано 58 899 новых положительных тестов на «ковид». Это почти на 30% меньше, чем в прошлую пятницу, когда число положительных тестов превышало отметку в 83 000.

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