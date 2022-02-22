Депутат Госдумы Новиков, попавший под санкции ЕС: у нас есть резервы для сотрудничества в Азии, Африке и Латинской Америке

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22 февраля 2022, 22:40 Источник: "Интерфакс"

Депутаты Госдумы, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российские депутаты, которые после наложения на них санкций ЕС не смогут посещать Европу, станут уделять больше внимания парламентскому сотрудничеству в странах Азии, Африки и Латинской Америки, заявил во вторник «Интерфаксу» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

«Нам есть с кем вести диалог, куда ездить, с кем поддерживать неформальные отношения, много недоработок по выстраиванию отношений с азиатскими странами. Огромные резервы для работы на африканском континенте, для укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки», - сказал Новиков, подчеркнув, что «мир гораздо богаче, чем то, что можно увидеть в Европе».

По мнению депутата, России следует больше внимания уделять опыту Китая.

«С точки зрения прагматики, трансформации социально-экономического курса в России тот опыт, который может предложить Китай, для нас гораздо интереснее, чем опыт, который может предложить Европа», - заявил парламентарий.

Во вторник 27 стран ЕС проголосовали за введение первого пакета санкций против России. В него попал 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание ДНР и ЛНР.