Попова заявила, что в России отмечается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

22 февраля 2022, 15:35 Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 22 февраля, заявила, что на территории Российской Федерации в настоящий момент наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

Попова в рамках заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ отметила, что заболеваемость в стране за прошедшую неделю снизилась на 9,8%.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость COVID-19 снижается в 51 из 85 регионов РФ, причем в Москве снижение составило за минувшие семь дней 45,5%, в Подмосковье – 51%, в Санкт-Петербурге – 21%.