Актриса Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом

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22 февраля 2022, 14:17

Татьяна Доронина, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Актриса театра и кино, народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом. 88-летнюю Доронину доставили в больницу из пансионата, где она провела месяц до госпитализации.

Обследование на КТ показало у нее поражение легких, небольшое - на 20% правое, на 16% — левое. Наблюдается положительная динамика. По информации Telegram-канал Mash, состояние Дорониной осложняется сопутствующими заболеваниями.

СМИ пишут, что народная артистка находится в эмоционально нестабильном состоянии, поэтому врачи назначили ей и седативные препараты.

Как давно находится в стационаре Доронина, не уточняется. Она вела затворнический образ жизни, в театре не появлялась, но все-таки заразилась коронавирусом.