Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за то, что он взял жителей ДНР и ЛНР под свое крылышко

Аргументы Недели → Общество 13+

22 февраля 2022, 15:06 Источник: РИА Новости

беженцы из Донбасса, фото: Roman Yarovitcin/XinHua/globallookpress.com

Прибывшая с четырьмя детьми в станицу Манычская Ростовской области жительница Донбасса хотела бы лично поблагодарить президента Владимира Путина за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ был подписан в понедельник, 21 февраля.

Беженка из Дебальцево Зинаида рассказала, что в Донбассе очень рады, что Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

«Теперь ожидаем второго подписания, что мы будем уже Россией. Я хочу лично передать Владимир Владимировичу Путину большое спасибо, что он нас взял под свое крылышко»,- поделилась собеседница.

Ранее СМИ опубликовали кадры празднования признания независимости республик Донбасса в Донецке и Луганске. Ночью на улицах запускали салюты и кричали: «Ура».