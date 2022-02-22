Появились кадры празднования признания независимости республик Донбасса в Донецке и Луганске

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22 февраля 2022, 10:11

фото: vk.com/dnr_online_su

Жители Донецкой и Луганской народных республик восторженно восприняли новость о признании независимости. Речь президента России Владимира Путина транслировали через громкоговорители.

В центре Донецка образовался стихийный митинг. Собравшиеся скандировали «Россия!» и кричали «Ура!» Под гимн России запустили праздничный салют. Собравшиеся говорили, что давно ждали признания РФ республик.

В Луганске после подписания указа Владимиром Путиным о независимости ДНР и ЛНР автолюбители организовали праздничный автопробег.

Напомним, что 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Решение российского лидера поддержали в Чечне, Южной Осетии и Абхазии. В Цхинвале подписание документа назвали историческим событием.

При этом на Западе требуют отменить указ Путина. 22 февраля президент США Джозеф Байден издал указ о первых санкциях.