Боррель проведет экстренную встречу глав МИД ЕС для введения санкций против РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

22 февраля 2022, 11:26 Источник: РИА Новости

Жозеп Боррель, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет во вторник, 22 февраля, внеочередную встречу глав МИД стран ЕС во Франции, чтобы принять экстренные санкции против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР.

Боррель пояснил, что на неформальном совете будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС на подписание указа президентом РФ Владимиром Путиным о признании независимости республик Донбасса.

«Естественно, речь идет о санкциях. Это экстренные меры, часть санкций, пока это не полный пакет»,- отметил дипломат.

Напомним, что в понедельник Боррель просил Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР, а также пригрозил «единой реакцией Запада».