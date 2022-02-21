Боррель призвал Путина не признавать ДНР и ЛНР

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21 февраля 2022, 21:44

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, European Union/XinHua

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в понедельник заявил, что ЕС призывает руководство Российской Федерации не признавать независимость ЛНР и ДНР, а также пригрозил "единой реакцией Запада".

Жозеп Боррель заявил об этом по итогам заседания в Брюсселе глав Министерств иностранных дел стран Евросоюза.

Глава европейской дипломатии заявил, что на Западе знают – окончательное решение еще не принято. Боррель подчеркнул, что ЕС призывает президента РФ Владимира Путина соблюдать международное право и Минские соглашения, а также рассчитывает на то, что российский лидер не будет признавать независимость ДНР и ЛНР. "Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это", – заключил дипломат.