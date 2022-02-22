Постпред США в ООН: Путин признанием ДНР и ЛНР «порвал в клочья» Минские соглашения

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявила, что президент РФ Владимир Путин разорвал в клочья Минские соглашения.
Томас-Гринфилд отметила, что 21 февраля Путин разорвал Минские соглашения в клочья. По ее словам, США изначально не верили, что российский лидер на этом остановится.
Ранее сообщалось, что во вторник США объявят новые антироссийские санкции как ответ на признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, вскоре после совещания Совбеза подписал указы о признании республик.