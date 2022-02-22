Постпред США в ООН: Путин признанием ДНР и ЛНР «порвал в клочья» Минские соглашения

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22 февраля 2022, 07:35 Источник: РИА Новости

Линда Томас-Гринфилд, фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявила, что президент РФ Владимир Путин разорвал в клочья Минские соглашения.

Томас-Гринфилд отметила, что 21 февраля Путин разорвал Минские соглашения в клочья. По ее словам, США изначально не верили, что российский лидер на этом остановится.

Ранее сообщалось, что во вторник США объявят новые антироссийские санкции как ответ на признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, вскоре после совещания Совбеза подписал указы о признании республик.

