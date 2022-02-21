Жертвами отравления промышленным барием могут оказаться сотни петербуржцев

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21 февраля 2022, 16:26

Фото: freepik.com

История страшной трагедии с отравлением барием в консультационно-диагностическом центре КДЦ № 1 Петербурга может получить продолжение. Стало известно, что опасный промышленный барий закупался еще летом 2021 года, первые же погибшие были выявлены лишь в январе 2022. Более того, из достоверных источников есть информация, что еще 7 медицинских учреждений могли использовать данный опасный реагент.

На сегодняшний день известно о семерых погибших и порядка 30 пострадавших, но велика вероятность, что эти цифры сильно занижены. По мнению экспертов, количество пострадавших в конечном итоге может составить не одну сотню.

Первые жертвы – еще в декабре.

В начале февраля 2022 года вся страна была шокирована произошедшим ЧП в ГКДЦ № 1 в Санкт-Петербурге. При стандартной процедуре контрастной рентгеноскопии желудка погибли семь человек, еще порядка тридцати пострадали. Причиной трагедии, по версии следствия, считается применение во время процедуры промышленного сернокислого бария, являющегося ядом, вместо медицинского сульфата бария, абсолютно безопасного для здоровья.

Оказалось, что закупочная стоимость промышленного бария была в разы меньше, чем медицинского, однако два эти вещества обладают идентичной формулой. Более того, в ЕИС Закупки отсутствует информация о контракте между ГКДЦ № 1 и компанией поставщиком ООО «НеваРеактив», то есть фактически данная закупка произошла «в обход» федерального законодательства. Вероятно, для ее осуществления могла быть использована схема с привлечением частного лица для перепродажи ему реагента, так как данных о сделке с промышленным барием между ГКДЦ № 1 и ООО «НеваРеактив» нет. В то же время частное лицо не обязано отчитываться о своих покупках.

Примечательно, что эта закупка, по данным следствия, произошла еще летом 2021 года. То есть жертв, скорее всего, гораздо больше.

На данный момент СК предъявил обвинение пятерым сотрудникам медицинского учреждения. Одной из них является заведующая отделением лучевой диагностики КДЦ № 1 Елена Медведева. Родственница одной из погибших еще 25 декабря 2021 года пациенток рассказала, что подозревала связь проведения процедуры контрастной рентгеноскопии желудка с трагической смертью родного человека. Однако Медведева заверила ее, что смерть точно не может быть от бария. Женщина сетует на то, что специалист не прислушалась к ее опасениям, а ведь это могло спасти жизни людей, погибших уже в январе 2022.

Другая петербурженка, Виктория Андреева, в интервью изданию «Новая газета» рассказала, что ее 66-ти летняя мама умерла уже через несколько часов после процедуры. И хотя женщина никогда не испытывала проблем с сердцем, причиной смерти была названа сердечная недостаточность, что вызвало сомнения у ее родственников.

«У нее было крепкое здоровье. Мы сначала думали, что что-то не так сделали врачи скорой. Заказали судебно-медицинскую экспертизу. Ждали результатов. А дождались в конце января новостей об отравлениях петербуржцев барием. Тут же подняли все мамины записи из центра, и всё сошлось, всё стало понятно», — рассказала Виктория.

Более того, генеральный директор компании, поставившей промышленный сернокислый барий, ООО «НеваРеактив» Аркадий Камчатов рассказал СМИ, что КДЦ № 1 регулярно приобретали у них барий с 2011 года.

«Но нашу продукцию нельзя использовать в медицинских целях. Мы не поставляем фармсубстанции. У нас в ассортименте только химические реактивы: барий с квалификацией «Ч» (чистый) и «ЧДА» (чистый для анализов). Этот барий сернокислый не для рентгеноскопии. Это химический реактив для производственных и аналитических целей. Его употреблять внутрь нельзя. Мы не понимаем, как так случилось, что его применяли в КДЦ № 1», — рассказал Камчатов.

Сотни пострадавших.

Главный врач КДЦ № 1 перед своим арестом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что данные исследования по контрастной рентгеноскопии желудка с использованием бария в медицинском учреждении проводятся с момента начала работы центра, а именно с 1988 года и никаких проблем не было. Что и когда могло пойти не так в 2021 году?

СМИ уже обращали внимание на странно запоздалую реакцию Комздрава и лично председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца на эту страшную трагедию. Первые «звоночки» были еще как минимум в декабре прошлого года, а официальную проверку организовали лишь в начале февраля 2022.

Из достоверных источников в Комздраве нам стало известно, что ведомство до последнего момента пыталось спустить всю ситуацию «на тормозах», хотя уже в декабре фиксировались смерти пациентов. Во время проверки даже не были сверены списки погибших и пострадавших со списками прошедших процедуру контрастной рентгеноскопии как минимум для контроля за их состоянием здоровья. После того как история вышла на федеральный уровень, Минздрав временно запретил использование бария, хотя в первую очередь данным вопросом должен быть озабочен именно петербургский Комздрав.

Примечательно и то, что Комздрав до сих пор не разъяснил, как медицинское учреждение могло купить немедицинский препарат и давать его пациентам на протяжении длительного времени.

Можно предположить, что в Комздраве были прекрасно осведомлены о подобной практике, которая могла применяться либо с целью сэкономить конкретно на этом реагенте, либо в попытке прикрыть иные финансовые растраты в медицинском учреждении.

Сам Лисовец до прихода на занимаемую им ныне должность являлся заместителем главного врача «Городской больницы № 40 Курортного района». Напомним, так называемую «курортную мафию» действующего губернатора Северной столицы Александра Беглова не раз разоблачали в СМИ. С приходом нынешнего градоначальника к власти на ключевых должностях начали появляться «удобные назначенцы», являвшиеся, как и Беглов, выходцами из Курортного района.

19 февраля на своей официальной странице во «ВКонтакте» Лисовец сообщил, что по результатам проведенной проверки барий, от которого умерли и пострадали пациенты консультативно-диагностического центра, использовался только в этом лечебном заведении. Однако из достоверных источников известно, что данный опасный реагент мог использоваться еще в семи медицинских учреждениях Петербурга.

При этом, как известно от источника в комитете по здравоохранению, пока ведомство отмалчивалось по факту трагедии, проводились формальные проверки медучреждений «по звонку» - в поликлиники и больницы делался телефонный звонок с банальным вопросом: «Использовали ли вы или нет промышленный сернокислый барий?». После получения устного отрицательного ответа считалось, что учреждение «чистое» на использование опасного реагента.

Исходя из этого можно предположить, что заявления Лисовца о всего одном медицинском учреждении, использовавшем промышленный барий, не соответствуют действительности.

При этом стоит учесть, что часть пострадавших могла не обратиться к врачам за помощью, ведь реакция каждого организма на отравление барием может быть индивидуальна. Симптомами острого отравления барием могут быть ожог пищевода, тошнота, рвота, диарея, нарушение ритма сердца, нарушение нервной и любой другой проводимости, нарушение чувствительных и двигательных функций вплоть до развития параличей.

Также, вероятно, количество погибших может сильно отличаться от фигурирующих на сегодняшний день данных СК. Родственники погибших, которые ранее проходили обследование, рассказывали, что причиной смерти ставилась, например, остановка сердца.

С этим согласен и старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ ГСУ СК РФ по Петербургу Сергей Капитонов.



«На 15 февраля в уголовном деле семь погибших и около 30 пострадавших. Но расследование продолжается, экспертизы проводятся, и цифры могут измениться», — сообщил Капитонов.



Политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин на вопрос нашего издания, возможно ли большее количество пострадавших и жертв в данной истории, ответил утвердительно.



«Ранее невозможно было отследить, это же не только одна лаборатория или исследовательская поликлиника, в Петербурге огромное количество медицинских организаций. Те, кто пострадали, они сейчас будут подавать коллективные иски в суды о моральной и материальной компенсации в отношении погибших. К большому сожалению, жертв будет больше, но опять же: следствию будет за что зацепиться. Будет собрана огромная доказательная база, что ни один адвокат, ни один защитник по данной ситуации ничего не сможет сделать, добиться оправдательного приговора суда», — отметил эксперт.



Учитывая давность практики закупки промышленного бария ГКДЦ № 1, высокую вероятность того, что он использовался еще в семи медицинских учреждениях города, коррупционную составляющую, вероятность разнообразных вариантов реакции организма на воздействие барием, можно предположить, что реальное количество пострадавших от его использования может быть многократно больше заявленного на сегодняшний день. Сотни петербуржцев могли оказаться на грани жизни и смерти или даже расстаться с ней из-за халатности медицинского персонала и коррумпированности Смольного.