Актрисе Ирине Алферовой больно смотреть, что ее зятя Егора Бероева и дочь Ксюшу сделали главными антипрививочниками

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21 февраля 2022, 15:16 Источник: teleprogramma.pro

Ирина Алфёрова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова, отвечая на вопрос о том, что ее зятя Егора Бероева сделали чуть ли не главой антипрививочников страны, рассказала, что слова актера вырвали из контекста, а теперь обсуждают на всех федеральных каналах.

«Мне просто очень больно за них - и за Егора Бероева, и за Ксюшу Алферову, как их по всем каналам ругают… Опять же, все вырвано из контекста. Бедный Бероев совершенно не об этом говорил. Он говорил о том, чтобы не разделяли людей. Вот весь его посыл»,- поделилась актриса в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Алфёрова добавила, что Бероев и ее дочь Ксюша не против лечения коронавируса. По ее словам, телеведущая «очень честная и правдивая», всегда изучает досконально все, что говорит.

«… она еще приводит в пример меня, потому что я переболела коронавирусом в больнице. Просто она говорит, что не надо всех грести под одну гребенку. Она называет это вирусным заболеванием. Она нашу маму 100-летнюю вылечила без лекарств, и мама не болеет»,- продолжила Ирина Ивановна.

Актриса отметила, что «Мир уже разделился», но не надо воинственно все воспринимать.

Алфёровой больно смотреть, как Егора и Ксюшу треплют по всем каналам какие-то артисты, «которые обзывают, говорят, что у них нет работы». Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» заверила, что у них много работы и они ее любят.

Напомним, что на церемонии вручения премий «ТЭФИ-Летопись победы» Бероев сообщил, что не вакцинировался от коронавируса. Также актер заявил, что проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком.