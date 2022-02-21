Журналист Васюнин сообщил, что минувшая ночь в Донецке прошла спокойно

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21 февраля 2022, 09:59 Источник: RT

дедушка в Донецке, фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Находящийся в Донецке журналист Илья Васюнин рассказал, как жители города пережили минувшую ночь. По его словам, люди обсуждают, что делать в случае наступления.

Васюнин отметил, что минувшая ночь прошла спокойно.

«Сегодня вплоть до пяти-шести утра люди не спали, обсуждали в чатах] куда, где, что прилетает и что делать. И я видел в одном из чатов цитату «Не началось ли это наступление?» - цитирует слова корреспондента RT.

Журналист отметил, что накануне в посёлке шахты «Трудовская» впервые примерно за две недели «получил повреждение дом местной жительницы, в который прилетела мина, но не взорвалась». Васюнин уточнил, что в здании побиты стёкла, осколки лежат.

«Мне даже сначала показалось, что взрыв всё-таки произошёл. Но мы присмотрелись с коллегами, и там мина в бетонную дорожку рядом с домом просто врезалась, там торчит хвостовик»», - добавил он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили одного бойца ДНР при обстреле села Коминтерново.