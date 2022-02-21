Читатели Daily Mail обвинили американские СМИ во лжи и пропаганде «вторжения» РФ на Украину

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21 февраля 2022, 09:40 Источник: Daily Mail

флаг Великобритании, фото: Tom Nicholson/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Читатели британской газеты активно обсуждают информацию о «вторжении» России на территорию Украины. Пользователи выразили уверенность, что многочисленные сообщения в СМИ носят «пропагандистский характер».

«А западная пресса хоть иногда пишет правду?» - написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что вся деятельность американской разведки, Белого дома, Госдепартамента и СМИ направлена на «победу» президента США Джо Байден на мировой арене с помощью выдуманного кризиса.

Также мнения читателей разделились, касательно желания Вашингтона развязать войну. Одни утверждали, что только американцы стремятся к вооруженному конфликту, другие заверили, что большинство жителей США не хотят войны и призвали Европу разобраться в происходящем.

Еще один комментатор попросил Россию быстрее реализовать задуманное, чтобы «бред» в прессе закончился.

«Россия, пожалуйста, неважно, что ты собралась сделать, но поторопись. Не хочу терпеть весь этот бред еще год»,- заявил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.