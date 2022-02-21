Минздрав сообщил об изменении правил выдачи сертификатов по COVID-19 с 21 февраля

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21 февраля 2022, 09:17

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России с понедельника, 21 февраля, начинают выдавать ковид-сертификаты по результату теста на антитела. Обновленные правила выдачи этого документа Минздрав РФ опубликовал в начале февраля на интернет-портале правовой информации.

С сегодняшнего дня российские граждане, согласно приказу ведомства, смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела.

В сертификате должна быть информация о завершении вакцинации против коронавируса, о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 или о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Сертификат по COVID-19 будет формироваться при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.

В Минздраве уточнили, что повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

По данным оперштаба на 20 февраля, за сутки на территории России выявили 170 699 случаев заражения коронавирусом нового типа.