За сутки в России выявили 170 699 случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2022, 11:15

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За сутки на территории России выявили 170 699 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Днем ранее в стране зарегистрировали 179 147 зараженных коронавирусной инфекцией.

В оперштабе 20 февраля уточнили, что за прошедшие 24 часа в России скончались 745 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Данный показатель накануне составил 789.

За сутки от COVID-19 в РФ вылечились 147 296 человек. В субботу выздоровели 191 098 пациентов.