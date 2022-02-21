Пензенская область ввела режим ЧС из-за наплыва беженцев из Донбасса

Аргументы Недели → Общество 13+

21 февраля 2022, 08:45

мужчина, фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко с 21 февраля ввел на территории региона режим чрезвычайно ситуации в связи с принятием жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

«Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко. Введение режима связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи»,- написали в Телеграм-канале областного правительства.

Речь идет о режиме ЧС регионального уровня реагирования. Основной причиной таких действий стала необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения людей, прибывших из ДНР и ЛНР.

Напомним, что Ростовская и Воронежская области тоже ввели режим ЧС из-за растущего потока беженцев из Донбасса.