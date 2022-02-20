В Воронежской области введен режим ЧС из-за растущего потока беженцев из Донбасса

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20 февраля 2022, 14:29 Источник: правительство Воронежской области

Донбасс, Bernd von Jutrczenka/dpa

На территории Воронежской области из-за растущего потока людей, прибывающих в регион из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, введен режим ЧС. Об этом сообщило в воскресенье правительство региона.

Уточняется, что губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел на территории региона режим ЧС. Подчеркивается, что данные меры приняты исключительно из-за растущего потока людей, которые приезжают на российскую территорию из Донбасса.

Власти Воронежской области подчеркнули, что следует задействовать все ресурсы, чтобы максимально оперативно и комфортно размещать беженцев.