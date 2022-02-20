Чуприян заявил, что в МЧС зарегистрировали почти 30 российских регионов, готовых принять беженцев из Донбасса

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20 февраля 2022, 13:14 Источник: ТАСС

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Около тридцати регионов Российской Федерации готовы принять беженцев из Донбасса. Соответствующую информацию предоставил днем в воскресенье, 20 февраля, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По словам Александра Чуприяна, в настоящий момент формируется четвертый железнодорожный состав с беженцами из ДНР и ЛНР. Врио главы МЧС РФ уточнил, что около 60% жителей пунктов временного размещения – это дети, которых стараются максимально обеспечить всем необходимым.

Подчеркивается, что сейчас инфраструктура Ростовской области справляется с приемом эвакуированных из Донбасса людей.