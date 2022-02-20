Врио главы МЧС Чуприян заявил, что в Россию прибыли более 40 тысяч жителей Донбасса

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20 февраля 2022, 10:27 Источник: РИА "Новости"

врио главы МЧС России Александр Чуприян, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян утром в воскресенье, 20 февраля, заявил, что к настоящему моменту более 40 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию.

Александр Чуприян отметил сегодня, что более 40 тысяч лиц были вынуждены покинуть соседние области Украины и уже прибыли на российскую территорию. По словам врио главы МЧС России, они в основном размещены в Ростовской области.

Руководитель ведомства добавил, что более двух тысяч беженцев из ДНР и ЛНР впоследствии были отправлены в Воронежскую и Курскую области.