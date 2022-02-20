В Воронежскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

В Воронежскую область прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, который отправился вечером в субботу из Таганрога. Об этом сообщил корреспондент, который находится на железнодорожной станции Воронеж-1.
Уточняется, что беженцев из Донбасса планируют отправить в пункты временного размещения, в частности, в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец". Власти Воронежа уточнили, что первым поездом в область доставили около 500 человек.
Напомним, ранее эвакуированных из ЛНР и ДНР граждан доставили в Ростовскую область.