В Воронежскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

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20 февраля 2022, 09:41 Источник: ТАСС

поезд, pixabay.com

В Воронежскую область прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, который отправился вечером в субботу из Таганрога. Об этом сообщил корреспондент, который находится на железнодорожной станции Воронеж-1.

Уточняется, что беженцев из Донбасса планируют отправить в пункты временного размещения, в частности, в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец". Власти Воронежа уточнили, что первым поездом в область доставили около 500 человек.

Напомним, ранее эвакуированных из ЛНР и ДНР граждан доставили в Ростовскую область.