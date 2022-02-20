МЧС усилило в Ростовской области работу по психологической помощи беженцам из ЛНР и ДНР

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20 февраля 2022, 09:07 Источник: сайт Интернет-службы экстренной психологической помощи МЧС России

доктор и пациент, pixabay.com

МЧС России оказывает беженцам из самопровозглашенных ЛНР и ДНР психологическую помощь. Согласно последним данным ведомства, к работе в Ростовской области привлечены более тридцати специалистов.

Уточняется, что специалисты психологической службы в настоящий момент оказывают помощь и поддержку гражданам, которые ранее были эвакуированы из ЛНР и ДНР. Сейчас на месте работают психологи из Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Южного и Северо-Кавказского филиалов, а также из Главного управления МЧС России по Ростовской области.

В общей сложности за минувшие сутки психологи оказали помощь в 400 случаях обращения, 138 звонков поступили на горячую линию.