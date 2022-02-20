Третий поезд с беженцами из Донбасса прибудет в Воронеж сегодня вечером

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20 февраля 2022, 13:02 Источник: ТАСС

железная дорога, pixabay.com

Вечером в воскресенье, 20 февраля, в Воронеж прибудет третий поезд с 1 тысячей эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Соответствующую информацию предоставили журналистам сегодня днем воронежские власти.

Согласно последним данным, около пятисот человек будут направлены в пункты временного размещения в регионе, остальных отправят в Курскую область.

Подчеркивается, что третий поезд с беженцами из Донбасса прибудет в Воронеж около 20.30. Первый поезд приехал в Воронежскую область сегодня утром, а второй прибудет в регион в воскресенье во второй половине дня.