Депутат Госдумы Федоров заявил, что беженцы из Донбасса смогут занять жилье и рабочие места россиян, умерших от ковида

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19 февраля 2022, 17:20 Источник: "Говорит Москва"

Евгений Федоров, Viktor Chernov/globallook.com

Пандемия существенно сократила население России, поэтому не будет проблемы помочь беженцам из самопровозглашенных республик Донбасса с жильем и работой, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жилье. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», - заявил Федоров.

О готовности принять беженцев из Донбасса уже заявили около 30 регионов России. Предполагается, что в Россию может быть эвакуировано около 700 000 человек. Владимир Путин распорядился о единовременной выплате для каждого в размере 10 тысяч рублей.