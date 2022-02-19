Жительница ДНР рассказала об очередях на пропускном пункте в Россию

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19 февраля 2022, 13:37 Источник: РИА Новости

фото: сайт МЧС ДНР

Беженцы из самопровозглашенной ДНР рассказали, что на пропускном пункте в Россию очень много людей, поэтому процесс досмотра очень долгий. Пограничники ведут себя корректно.

Прибывших гостей из ДНР разместили в лагере «Спутник» в селе Натальевка на берегу Таганрогского залива.

Жительница села Старобешево Наталья поделилась, что, услышав звуки взрывов около дома, быстро собрала племянницу и двух внучек, села в машину и поехала в Россию. По ее словам, ночью были очереди, но пограничники общались нормально.

«С детьми было очень тяжело, конечно. Мы просто сами приехали в лагерь "Спутник". Вот ждём заселения»,- добавила женщина.

Другая собеседница Анастасия подтвердила, что встретили их хорошо.

Ранее семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщила, что их разместили в санатории и выдали полотенца.