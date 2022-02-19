Российская сборная повторила рекорд по количеству медалей на зимних ОИ

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19 февраля 2022, 11:52

гонка на Олимпиаде, фото: Roman Vondrous/CTK/globallookpress.com

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине повторила рекорд для отечественных команд по числу наград. Спортсмены завоевали 29 медалей.

Российская команда завоевала шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград. Сборная поднялась на восьмое место.

На Олимпийских играх в 1988 году в Калгари сборная Советского Союза также завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи в 2014 году взяла аналогичное количество наград.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в заключительной гонке программы у мужчин — масс-старте свободным стилем. Из-за плохой погоды дистанцию сократили с 50 до 28,4 километра.

Иван Якимушкин стал вторым, обогнав легендарного норвежского лыжника Симена Крюгера.