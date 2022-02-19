Источник «Ъ»: Россия определяетя с датой и местом встречи Лаврова и Блинкена

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19 февраля 2022, 09:24 Источник: Коммерсантъ

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Представители МИД РФ пока не дали окончательного согласия на дату и время проведения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В Вашингтоне ранее информировали, что главы Блинкен и Лавров могут встретиться в среду, 23 февраля.

Газета «Коммерсантъ» писала, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена может состояться на будущей неделе в Хельсинки.

Информированный источник «Ъ» сообщил, что ближайшие дни Москва определится с форматом их встречи.

Предложение о встрече изначально исходило от Блинкена. В Москве дали принципиальное согласие и предложили свои варианты по месту и датам.

Как ожидается, ключевой темой этой встречи Лаврова и Блинкена, к станет реакция России на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

В МИД РФ сообщали, что в четверг, 17 февраля, послу США в Москве Джону Салливану был передан документ, в котором отмечается, что Вашингтон проигнорировал ключевые требования Москвы, выбрав из проекта России двустороннего договора о гарантиях безопасности только удобные для себя пункты.

В пятницу Сергей Лавров заявил, что надо добиваться, чтобы все было честно, выполняло понятие — «пацан сказал — пацан сделал».