В Ростовскую область прибыли первые беженцы из Донбасса

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18 февраля 2022, 23:01 Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

В лагерь "Звезда", расположенный в Ростовской области, прибыли первые беженцы из Донбасса. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу, 18 февраля, журналистам сотрудники лагеря.

Уточняется, что к настоящему моменту в лагерь прибыли два автобуса, которые привезли чуть больше пятидесяти человек. В ближайшее время ожидается прибытие еще четырехсот женщин и детей. Подчеркивается, что все готово к их размещению.

В МЧС России уточнили, что на территорию Ростовской области к настоящему моменту въехали более восьмидесяти автобусов с беженцами.