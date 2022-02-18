Украина обратилась к властям ФРГ и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

18 февраля 2022, 21:39 Источник: РИА "Новости"

эмблема ОБСЕ, Qian Yi/Xinhua

Вечером в пятницу, 18 февраля, стало известно, что Украина обратилась к руководству Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ на территории Донбасса в целях независимой верификации.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук подчеркнула, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны независимо оценить текущую ситуацию в Донбассе.

Напомним, ранее сегодня власти ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область России в связи с угрозой вторжения со стороны Украины.