Гинцбург: для остановки мутации COVID-19 следует за шесть-восемь месяцев достичь коллективного иммунитета в мире

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18 февраля 2022, 22:53 Источник: Россия 1

COVID-19, pixabay.com

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 в мире следует достичь в течение шести-восьми месяцев, в первую очередь за счет вакцинации граждан.

Александр Гинцбург подчеркнул, что эволюция коронавируса нового типа будет происходить постоянно, однако нельзя сказать, будет ли следующий штамм генетически значимым.

По словам эксперта, чтобы остановить мутации COVID-19, необходимо за шесть-восемь месяцев на всей планете накрыть вирус "иммунологическим зонтиком", причем в первую очередь добиваться этого следует путем вакцинации.