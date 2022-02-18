Реестр СМИ-иноагентов пополнили две организации

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18 февраля 2022, 22:24 Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, две организации, которые были созданы организациями, ранее включенными в данный перечень.

Согласно последней информации Минюста, в пятницу, 18 февраля, в данный перечень были внесены "ООО "Новогодний выпуск" и ООО "Процесс 2021".

Уточняется, что ООО "Процесс 2021" было создано ранее включенным в реестр СМИ-иноагентов латвийским Istories fonds, а ООО "Новогодний выпуск" создал Андрей Алексеев, также признанный иноагентом.