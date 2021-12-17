Песков допустил, что СМИ-иноагентам могут предоставить шанс на исправление
17 декабря 2021, 18:39
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в пятницу, 17 декабря, что закон об иностранных агентах должен быть в РФ. По его словам, данный факт в настоящий момент никто не оспаривает.
Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами, однако, обратил внимание на то, что существует ряд норм, которые нуждаются в корректировке.
Пресс-секретарь российского лидера также допустил, что средствам массовой информации можно давать шанс на исправление, а также сначала уведомлять их о нарушении. Более того, по мнению Пескова, необходимо четче прописать схему выхода из статуса иноагента.
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