Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов четырех человек и одну организацию

Министерство юстиции РФ в пятницу, 3 декабря, внесло в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, четырех человек и одну организацию.
Уточняется, что в список иностранных агентов были включены Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич, а также Григорьева Алина Александровна.
В Минюсте сообщили, что в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, внесли также Ассоциацию по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право".
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