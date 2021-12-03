Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов четырех человек и одну организацию

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3 декабря 2021, 21:40 Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство юстиции РФ в пятницу, 3 декабря, внесло в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, четырех человек и одну организацию.

Уточняется, что в список иностранных агентов были включены Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич, а также Григорьева Алина Александровна.

В Минюсте сообщили, что в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, внесли также Ассоциацию по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право".

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