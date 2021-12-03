Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан РФ

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3 декабря 2021, 15:45 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать целям, для которых он был создан, и не нарушать права граждан страны.

Владимир Путин подчеркнул, что знает о позиции Эллы Памфиловой, которая заключается в том, чтобы проанализировать практику применения вышеуказанного закона, внести в текст определенные коррективы. Глава Центризбиркома согласилась с этим высказыванием и добавила, что закон следует упорядочить, чтобы он работал точечно и эффективно.

Памфилова также отметила, что необходимо сделать так, чтобы закон об иноагентах "не ударял" по тем, кто этого не заслуживает.

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