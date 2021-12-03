Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать целям, для которых он был создан, и не нарушать права граждан страны.
Владимир Путин подчеркнул, что знает о позиции Эллы Памфиловой, которая заключается в том, чтобы проанализировать практику применения вышеуказанного закона, внести в текст определенные коррективы. Глава Центризбиркома согласилась с этим высказыванием и добавила, что закон следует упорядочить, чтобы он работал точечно и эффективно.
Памфилова также отметила, что необходимо сделать так, чтобы закон об иноагентах "не ударял" по тем, кто этого не заслуживает.
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