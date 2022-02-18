Путин поручил врио главы МЧС Чуприяну вылететь в Ростовскую область и создать там условия для размещения беженцев из Донбасса

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18 февраля 2022, 19:37 Источник: РИА "Новости"

врио главы МЧС Александр Чуприян, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин 18 февраля поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и на месте заняться созданием условий для размещения беженцев из Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что беженцев из ДНР и ЛНР обеспечат горячим питанием и всем необходимым, в частности, они смогут получить медицинскую помощь.

Ранее сегодня Владимир Путин поручил правительству оперативно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу.