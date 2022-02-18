В Челябинске отремонтируют дороги к школам

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

18 февраля 2022, 18:21 Анна Семенова

Фото: Администрация Челябинска

Как только снег растает, бригады приступят к работе.

В городской администрации сообщили, что дорожники дожидаются устойчивых плюсовых температур и сухого асфальта. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году уделят большое внимание путям, ведущим к школам и другим образовательным учреждениям.

Дорожное полотно отремонтируют по адресам:

улица Октябрьская, где располагаются школы №155 и 119.

улица 50-летия ВЛКСМ, дорога к «Южно-Уральскому многопрофильному колледжу»;

улица Академика Макеева, дорога к ОЦ «Ньютон»;

улица Степана Разина, вблизи школ №53 и 15;

улица Конструктора Духова, подъезд к школе №116;

улица Лыжных батальонов, дорога к школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ;

улица Бейвеля, дорога к общеобразовательному центру №2.

Также в Челябинске раньше срока откроют Ленинградский мост. Ремонт ждет мост через реку Миасс у поселка Першино и путепровод по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово. Завершат начатые в прошлом году работы по ул. Конструктора Духова от ул. Сергея Герасимова до переезда, на развязке по ул. Братьев Кашириных от ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда.