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Новый Ленинградский мост в Челябинске готов на 65%

, 17:37

Новый Ленинградский мост в Челябинске готов на 65%
На мосту не останавливаясь кипит работа. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Движение на важном для города участке откроют совсем скоро.

Без Ленинградского моста челябинцам приходится непросто, необходимо продумывать пути объезда, стоять в пробках, делать «крюки». Но потерпеть осталось немного, сегодня в этом лично убедилась мэр города Наталья Котова, которая выехала на объект с инспекцией.

Все самые главные строительно-монтажные работы уже закончены. Новенький путепровод уже можно оценить. Теперь дело за переносом инженерных сетей, монтажом освещения, установкой ограждения.

График строители здорово опережают. Движение на мосту было закрыто 1 мая прошлого года и, по первоначальным данным, возобновить его должны были осенью года текущего. Однако уже понятно, что сдать объект получится раньше – уже летом.

Реконструированный Ленинградский вырос на 2,5 метра и расширился на 20 метров. Теперь здесь шесть полос для движения автомобилей, не считая трамвайных путей. Сбоку анонсируются комфортной ширины тротуары с современным освещением для пешеходов.

По скромным подсчетам, пропускная способность здесь вырастет до 7960 автомобилей в час-пик.

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