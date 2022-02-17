Новый Ленинградский мост в Челябинске готов на 65%

Движение на важном для города участке откроют совсем скоро.
Без Ленинградского моста челябинцам приходится непросто, необходимо продумывать пути объезда, стоять в пробках, делать «крюки». Но потерпеть осталось немного, сегодня в этом лично убедилась мэр города Наталья Котова, которая выехала на объект с инспекцией.
Все самые главные строительно-монтажные работы уже закончены. Новенький путепровод уже можно оценить. Теперь дело за переносом инженерных сетей, монтажом освещения, установкой ограждения.
График строители здорово опережают. Движение на мосту было закрыто 1 мая прошлого года и, по первоначальным данным, возобновить его должны были осенью года текущего. Однако уже понятно, что сдать объект получится раньше – уже летом.
Реконструированный Ленинградский вырос на 2,5 метра и расширился на 20 метров. Теперь здесь шесть полос для движения автомобилей, не считая трамвайных путей. Сбоку анонсируются комфортной ширины тротуары с современным освещением для пешеходов.
По скромным подсчетам, пропускная способность здесь вырастет до 7960 автомобилей в час-пик.