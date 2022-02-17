Новый Ленинградский мост в Челябинске готов на 65%

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

17 февраля 2022, 17:37 Анна Семенова

На мосту не останавливаясь кипит работа. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Движение на важном для города участке откроют совсем скоро.

Без Ленинградского моста челябинцам приходится непросто, необходимо продумывать пути объезда, стоять в пробках, делать «крюки». Но потерпеть осталось немного, сегодня в этом лично убедилась мэр города Наталья Котова, которая выехала на объект с инспекцией.

Все самые главные строительно-монтажные работы уже закончены. Новенький путепровод уже можно оценить. Теперь дело за переносом инженерных сетей, монтажом освещения, установкой ограждения.

График строители здорово опережают. Движение на мосту было закрыто 1 мая прошлого года и, по первоначальным данным, возобновить его должны были осенью года текущего. Однако уже понятно, что сдать объект получится раньше – уже летом.

Реконструированный Ленинградский вырос на 2,5 метра и расширился на 20 метров. Теперь здесь шесть полос для движения автомобилей, не считая трамвайных путей. Сбоку анонсируются комфортной ширины тротуары с современным освещением для пешеходов.

По скромным подсчетам, пропускная способность здесь вырастет до 7960 автомобилей в час-пик.