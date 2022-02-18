Вячеславу Малежику - 75 лет!

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2022, 16:21

Фото: Вячеслав Малежик

В это просто невозможно поверить! Хотя сам он никогда не молодится, не пытается искусственно вернуть старую популярность и пустить пыль в глаза, делая вид, что ему лет тридцать, как многие его коллеги по эстрадному цеху. В этом он весь - настоящий. Такой, какой он есть на самом деле.

Бешеная популярность конца 80-х, когда его «Лилипутик» или «Провинциалка» звучали из «каждого утюга», сейчас сменилась популярностью другого рода - зрелой музыкой «взрослых» альбомов, которую ценят те, кто знает толк в музыке. А альбомов у Малежика уже больше тридцати! Вячеслав не только продолжает писать музыку, но и активно гастролирует. Его песни исполняют известнейшие исполнители - Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская, Ярослав Евдокимов и многие другие. А еще есть в нем нечто такое, что нельзя взвесить на весах и посчитать. Это нечто называется самоуважением. Он не пытается никому понравиться, не заигрывает с публикой, делая музыку «под нее». Он пишет то, что трогает его самого. И в итоге это находит отклик в сердцах. Можно ли это назвать секретом творческой деятельности? Да какой же это секрет? Просто быть самим собой - это так легко, и так редко кому удается. Малежику удается. За это мы его и любим.

Редакция «Аргументов недели» от души поздравляет нашего большого друга, артиста и музыканта Вячеслава Малежика с днем рождения и желает ему и дальше оставаться самим собой. Люди это видят и ценят.