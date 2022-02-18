Российские производители продуктов стали уменьшать объем упаковки, чтобы не повышать цены

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18 февраля 2022, 11:28 Источник: "Коммерсантъ"

Супермаркет, Виктор Лисицын/globallook.com

Чтобы сдержать рост цен на продукты в условиях инфляции, российские производители продуктов стали уменьшать размер упаковки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

Так, например, на 10 граммов уменьшился объем питьевых йогуртов «Активиа». Макаронные изделия «Макфа» стали расфасовываться в пачки по 400 г, на не 450, как было раньше. На 3 грамма уменьшился вес шоколада «Россия» от Nestle, а батончики этого же бренда стали легче на 10 граммов. Пиво Heineken начали продавать в банках объемом 0,43 литра.

По словам издания, таким образом производители сдерживают рост цен в условиях повышения себестоимости продуктов. Например, Heineken объяснил уменьшение банки тем, что такая мера позволяет оставить прежнюю цену на пиво «в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности населения».

Как пояснили газете в розничной сети «Верный», уменьшение объема упаковки никак не отразилось на спросе.