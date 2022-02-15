Экономист Холод рассказал о быстром росте цен на продукты

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15 февраля 2022, 22:29

pixabay.com

Рост продовольственной инфляции в России приведёт к росту цен на продукты первой необходимости. Об этом сообщил доктор экономических наук Леонид Холод «Вечерней Москве».

Экономист считает, что в стране, по сообщениям Центробанка, и без того имеется общая инфляция. А это влияет на масштаб цен сельскохозяйственного сектора.

«Проблема в том, что продовольственная инфляция более шустрая и активная, чем общая по стране, что и вызывает взлет цен на прилавках магазинов. Чем больше доля продовольствия в расходах домохозяйств, тем подорожание продовольствия будет происходить быстрее. Если бы у нас, как в Люксембурге, продовольственная корзина занимала бы всего восемь процентов, то я бы сказал, что рост цен на продовольствие и на общее употребление практически неотличим от инфляции. Но в России расходы на продовольствие занимают довольно большую часть, поэтому, скорее всего, еда и общеупотребляемые продукты будут дорожать быстрее, чем темпы инфляции», – рассказал Холод.

Также эксперт обратил внимание, что на ситуации оказывает внимание рекордное повышение доходов населения — на три процента, а инфляция продовольственная в среднем составила за тот же период чуть больше одиннадцати процентов.

Однако экономист не стал предполагать, насколько подорожает определённая категория товара, потому что это практически невозможно. Но взлет цен коснется в обязательном порядке продуктов первой необходимости.

«То, что цены взлетят на гречку, яйца, мясо птицы и иные продукты питания, — это неизбежный процесс. Но если вам кто-то пытается рассказать, как сильно эти категории прибавят в цене, не верьте такому спикеру. Дело в том, что при продовольственной инфляции назвать точные цифры невозможно. При инфляции стоимость на продукты может миллион раз меняться. В некоторых случаях причина резких ценовых скачков связана даже не столько с ситуацией на рынке, сколько с психологическими нюансами», – объяснил Холод.

При этом эксперт напомнил, что повышение критически необходимых продуктов будет происходить постепенно.